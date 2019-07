Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Tankstelle überfallen - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots)

In der Dammstraße wurde am Sonntag gegen 23.20 Uhr eine Tankstelle überfallen.

Ein maskierter Mann betrat das Geschäft und forderte den Kassierer unter Vorhalt einer Waffe auf ihm Bargeld zu übergeben. Der Räuber brachte so mehrere hundert Euro in seinen Besitz. Er flüchtete nach der Tat in Richtung Ihlingen. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte der umliegenden Polizeireviere und der Kriminalpolizei konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Der Räuber wird als etwa 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß beschrieben. Er trug neben der Sturmmaske eine blaue Jeans und einen schwarzen Pullover. Das Kriminalkommissariat in Freudenstadt hat nun die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell