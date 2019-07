Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen-Melchingen) Motorrad stößt mit Auto zusammen

Burladingen-Melchingen (ots)

Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin haben sich am Sonntagmorgen beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Landstraße zwischen Melchingen und Talheim schwer verletzt. Der 36 Jahre alte Autofahrer kam aus einem landwirtschaftlichen weg und wollte die Landstraße überqueren. Dabei übersah er den Motorradfahrer. Der 61-jährige Motorradfahrer, sowie seine 55-jährige Mitfahrerin wurden aufgrund der schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An seiner BMW und dem VW des Verursachers entstand ein Schaden von mehr als 4.500 Euro. Die BMW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

