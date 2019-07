Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen- Melchingen) Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Burladingen-Melchingen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr einen Radfahrer im Vorbeifahren gestreift. Der 36-jährige Radfahrer stürzte durch die Berührung mit dem Auto und verletzte sich schwer. Er musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 81 Jahre alt Frau war auf der Landstraße von Melchingen nach Stetten unterwegs, als sie den Radler mit zu geringem Abstand überholte. Am Suzuki der 81 Jahre alten Fahrerin entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell