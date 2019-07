Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Autofahrer beschäftigt die Polizei

Aldingen (ots)

Gleich zweimal wurde ein Autofahrer am Sonntagmittag in der Straße im Brühl betrunken am Steuer erwischt. Der Mann fuhr um 16.00 Uhr gegen eine Straßenlaterne und einen Grundstückszaun. Der entstandene Schaden an Auto, Laterne und Zaun beläuft sich auf 6.000 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35 Jahre alte Fahrer des Skoda betrunken war. Er musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weiter wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ihm die Fahrt mit jedwedem Fahrzeug untersagt. Davon hat sich der Mann offensichtlich nicht beeindrucken lassen. Nur kurze Zeit darauf fuhr er mit einem Opel an der Unfallstelle vorbei. Die Polizeibeamten, die derweil die Spuren an der Unfallstelle untersuchten, erkannten den Mann und nahmen die Verfolgung auf. Der Opel konnte kurze Zeit später angehalten werden. Als er die Beamten zum zweiten Mal zur Blutentnahme begleiten musste wehrte er sich heftig. Der Mann musste letzten Endes nach der Entnahme des Blutes in Polizeigewahrsam genommen werden. Neben der Unfallverursachung unter Alkohol muss er nun mit Anzeigen wegen Widerstands, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit am Steuer rechnen. Weiter kommen die Kosten für den Gewahrsam auf ihn zu.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell