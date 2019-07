Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Spielautomaten geplündert

Tuttlingen (ots)

In einer Gaststätte in der Rudolf-Diesel-Straße haben Unbekannte am frühen Montagmorgen zwei Spielautomaten geknackt und das enthaltene Geld geklaut. Die Diebe gelangten zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr ins Gebäude. Wie viel Bargeld die Täter an sich genommen haben wird derzeit noch geprüft. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt.

