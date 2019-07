Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) Diebe wollen Zigarettenautomat plündern

Empfingen (ots)

Zwei Diebe haben am frühen Sonntag in der Straße "In Seiten" versucht einen Zigarettenautomat zu knacken. Die Täter hantierten mit Werkzeug an dem Automaten, konnten diesen aber nicht aufbrechen. Ohne Beute machten sie sich davon. Das Polizeirevier Horb ermittelt nun gegen die Täter und bittet Zeugen, die am Sonntagmorgen zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter Tel. 07451 960 zu melden.

