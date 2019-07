Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Reifen zerstochen

Freudenstadt (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen die Reifen von zwei Firmenwagen in der Langen Straße zerstochen. Der Täter machte sich gegen 00.30 Uhr an den Autos zu schaffen. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung Marktplatz. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen die Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell