Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Betrunkener Autofahrer verursacht durch Unfall hohen Schaden

Freudenstadt (ots)

Im Bereich des Busparkplatzes am unteren Marktplatz ist ein betrunkener Autofahrer am Sonntagabend beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten Daimler zusammengestoßen. Der Peugeotfahrer schob den Daimler auf einen daneben geparktes Auto. So entstand ein Schaden von insgesamt 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 80-jährige Verursacher betrunken war. Für eine Blutentnahme wurde er ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

