Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Motorrad geht nach Unfall in Flammen auf

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Nach einem Verkehrsunfall ist am Sonntag auf der Bundesstraße 500 ein Motorrad in Flammen aufgegangen. Der 43-jährige Motorradfahrer war auf der B 500 zwischen Furtwangen und Neueck unterwegs. Auf gerader Strecke überholte der Biker zwei vorausfahrende Autos und verlor in der anschließenden Linkskurve die Kontrolle über das Zweirad. In der Folge stürzte der Biker und das Motorrad prallte gegen die Leitplanken. Beim Aufprall gegen die Leitplanken wurde der Tank des Fahrzeuges abgerissen und fing sofort Feuer. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Furtwangen löschten den Brand. Der 43-Jährige zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

