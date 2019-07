Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Autofahrer bei Unfall verletzt

Blumberg (ots)

Ein 83-jähriger BMW-Fahrer ist am Freitag, gegen 10.20 Uhr, von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Senior war auf der Hauptstraße in Richtung Zollhaus unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor der 83-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Der Autofahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

