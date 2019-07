Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Handwerksmaschinen von Baustelle gestohlen

Albstadt-Tailfingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag von einer Baustelle in der Kronenstraße mehrere Handwerksmaschinen und Werkzeuge einer Zimmerei gestohlen. Die Täter gelangten auf noch nicht bekannte Weise in das Dachgeschoss eines ehemaligen Fabrikgebäudes, das derzeit umgebaut wird. Die entwendeten Maschinen haben einen Wert von rund 4.700 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen (Tel.: 07432 984314-0) entgegen.

