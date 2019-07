Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Unterkirnach) Hund beißt Frau in die Wade

Unterkirnach (ots)

Ein nicht angeleinter Hund hat am Freitag, gegen 15.15 Uhr, auf dem Mühlenplatz eine 27-jährige Frau in die Wade gebissen. Der Hund war in Begleitung von zwei Mädchen, die den Hund frei laufen ließen. Die 27-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin eingeleitet.

