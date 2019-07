Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Briefkasten angezündet

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitag, gegen 15 Uhr, in der Max-Egon-Straße eine Zigarette in einen Briefkasten eines Postdienstleisters geworfen und dadurch Briefe entzündet. Das Feuer wurde von einem Anwohner bemerkt, der die Flammen löschen konnte. Mehrere Briefe verbrannten oder wurden durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell