Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen) Auto kollidiert mit Pkw

Bräunlingen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto ist es am Samstag, gegen 10.30 Uhr, auf der Kirchstraße gekommen. Ein 23-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf der Kirchstraße an einem geparkten Auto vorbei. Ein entgegenkommender 55-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit dem Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Beide Unfallbeteiligten mussten mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an.

