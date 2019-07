Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil/ Autobahn 81) Beim Überholen gegen Reisebus gestoßen

Zimmern ob Rottweil/ Autobahn 81 (ots)

Eine 36-jährige Renault-Fahrerin ist am Samstag, gegen 15.40 Uhr, beim Überholen gegen einen Reisebus gestoßen. Die Autofahrerin war auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs und überholte zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil einen vorausfahrenden Reisebus. Aus Unachtsamkeit geriet die Autofahrerin nach rechts und touchierte den Bus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell