Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Rotlicht nicht beachtet - zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Albstadt (ots)

Ein 30-jähriger Lenker eines Smart hat am Sonntag, gegen 00.30 Uhr, auf der Schmiechastraße einen Unfall mit zwei verletzten Personen und rund 4.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Autofahrer fuhr an der Einmündung von der "Inneren Schmiechastraße" auf die Schmiechastraße ein und missachtete die rote Ampel. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Leichtkraftrad, das mit zwei Personen besetzt war. Der 17-jährige Lenker und sein gleichaltriger Sozius kamen durch die Kollision zu Fall. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.

