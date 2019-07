Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schönwald im Schwarzwald) Biker stürzt und verletzt sich leicht

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag, gegen 18 Uhr, auf der B 500 von der Straße abgekommen und gestürzt. Der Biker war von Triberg in Richtung Schönwald unterwegs. Auf Höhe des Staudammes berührte die Fußraste des Motorrades die Fahrbahn. In der Folge verlor der 30-Jährige die Kontrolle über seiner Harley-Davidson, kam nach rechts von der Straße ab und prallte auf einen Stein. Der Biker wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

