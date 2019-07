Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schopfloch) Vorfahrt missachtet: Unfallverursacher schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schopfloch (ots)

An der Einmündung der K4700 in die K4760 bei Schopfloch sind am Freitagvormittag zwei Personenkraftwagen krachend zusammengestoßen. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 11.15 Uhr fuhr ein junger Mann in seinem VW Polo auf der K4700 von Glatten in Richtung Schopfloch. An der Einmündung der Kreisstraße in die K4760 bog er nach links in Richtung Schopfloch ab. Zur gleichen Zeit kam aus Richtung Oberiflingen ein Seat, am Steuer eine 25-jährige Frau. Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich heftig zusammen. Der 22-jährige Polofahrer verletzte sich schwer. Nach der notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die 25-Jährige konnte ihren Wagen mit leichteren Verletzungen verlassen, die aber auch in einer Klinik behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zwei Abschleppdienste kümmerten sich um deren Bergung.

Die Verkehrspolizei sucht dringend Zeugen des Unfalls und bittet um Kontaktaufnahme unter der Nummer 0741 34879 0.

