Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Tuttlinger Einbruchsserie: Zigarettenautomat gefunden - wem gehört die Schubkarre?

Bild-Infos

Download

Tuttlingen (ots)

Wie bereits berichtet, ist in der Nacht zum Mittwoch in der Tuttlinger Innenstadt insgesamt vierzehn mal eingebrochen worden. Der aus einer Gaststätte gestohlene Zigarettenautomat ist am Donnerstagabend hinter der Tuttlinger Stadthalle aufgefunden worden. Neben dem Automaten stand eine blaue Schubkarre, mit der die Täter den Automatem allem Anschein nach transportierten. Wem die Schubkarre gehört, ist unbekannt. Die Ermittler suchen jetzt deren Besitzer, der als Zeuge möglicherweise wichtige Hinweise geben könnte. Wem in der Tatnacht in der Tuttlinger Innenstadt Personen mit Schubkarre aufgefallen sind, wird ebenfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden (Telefon 07461 941 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell