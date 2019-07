Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wurmlingen) B523: Rücksichtsloser Überholer reißt entgegen kommendem Opel den Außenspiegel ab - Polizei sucht Zeugen

Wurmlingen (ots)

Am Freitagmorgen hat ein rücksichtsloser Überholer auf der B523 zwischen dem Konzenberg und der Abfahrt nach Wurmlingen den Gegenverkehr zum Ausweichen gezwungen. Trotzdem gab es beim Wiedereinscheren eine leichte Kollision.

Eine 74-jährige Frau fuhr gegen 7.20 Uhr mit ihrem Opel auf der B523 in Richtung Tuttlingen. Zwischen dem Konzenberg und der Abfahrt nach Wurmlingen kam ihr ein Lastwagen entgegen. Hinter dem LKW fuhr ein silberner Kombi, der trotz des Gegenverkehrs zum Überholen ansetzte. Die 74-Jährige musste ausweichen, um Schlimmeres zu verhindern. Trotzdem streifte sie der Überholer beim Wiedereinscheren und riss ihr den linken Außenspiegel ab. Ohne Anzuhalten fuhr der Unfallverursacher in Richtung Talheim weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährung. Es werden Zeugen gesucht, die das verkehrswidrige Überholmanöver gesehen haben oder Hinweise zum Überholer geben können. Bitte melden sie sich unter der Nummer 07461 941 0.

