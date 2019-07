Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Gideonstraße: Im Vorbeifahren Hyundai beschädigt

Horb anN. (ots)

Ein Lastwagen hat am Freitagmorgen in der Gideonstraße einen parkenden Hyundai beschädigt. Bei dem Rempler ist ein Schaden in Höhe zirka 4000 Euro entstanden. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es gibt Hinweise auf einen LKW, denen das Polizeirevier Horb zur Zeit nachgeht. Bis jetzt ist der Verursacher noch nicht ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell