Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbrecher klauen Kleingeld

Tuttlingen (ots)

Bei einem Gaststätteneinbruch in der Rudolf-Diesel-Straße haben die Täter das Kleingeld mitgenommen.

In der Nacht zum Donnerstag hebelten die Einbrecher ein Fenster der Gaststätte auf. Durch das offene Fenster stiegen sie in das an der Ecke Max-Eyth-Straße gelegene Lokal ein und nahmen das Kleingeld aus der offenen Kasse. Mehr war nicht da. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

