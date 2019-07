Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Gegenverkehr übersehen

Fluorn-Winzeln (ots)

Eine 65-jährige Peugeot-Fahrerin hat am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, auf der Landesstraße 415 einen entgegenkommenden Opel übersehen. Die Fahrerin wollte nach links auf die Fluorner Straße abbiegen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Opel einer 27-jährigen Autofahrerin. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro.

