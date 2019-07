Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingendorf) Windschutzscheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Villingendorf (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Freitag, 5.7.19, und Sonntag, 7.7.19, im Zimmerer Weg die Windschutzscheibe an einem Auto beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen schlug der Täter mit einem nicht bekanntem Werkzeug gegen die Scheibe. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Bereits in der Vergangenheit wurde an dem Wagen der Scheibenwischer verbogen und die Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeireveier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

