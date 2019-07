Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Radfahrerin beim Absteigen gestürzt

Balingen (ots)

Beim Absteigen von ihrem Fahrrad hat sich am Donnerstagnachmittag eine 60-jährige Frau verletzt.

Gegen 15.35 Uhr musste die Radfahrerin in der Eckenfelder Straße an einer Ampel halten. Beim Absteigen blieb sie mit ihrer Jacke am Sattel hängen, verlor das Gleichgewicht und fiel um. Bei dem Sturz verletzte sich sich. Zur weiteren Behandlung kam die 60-Jährige ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell