POL-TUT: (A.-Ebingen) Zwei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden bei Vorfahrtsunfall

A.-Ebingen (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung der Sigmaringer Straße in die Berliner Straße sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden.

Gegen 14.45 Uhr bog ein Autofahrer mit seinem KIA von der Sigmaringer Straße nach links in Richtung Straßberg ab. Dabei übersah er einen auf der Bundesstraße von links kommenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen. Der 65-jährige Unfallverursacher und die 53-jährige Mercedesfahrerin verletzten sich bei der Kollision. Zwei Rettungsteams kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro. Die Beschädigungen waren erheblich, weshalb zwei Abschleppunternehmen zum Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Autos benötigt wurden.

