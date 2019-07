Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Tannheim) 10.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall

VS-Tannheim (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend am "Tannheimer Kreuz" die Vorfahrt nicht beachtet.

Der 48-Jährige kam mit seinem Skoda Oktavia gegen 18.35 Uhr aus Tannheim. Er wollte über die Kreuzung mit der L 181 in Richtung Überauchen weiterfahren. Beim Überqueren der Kreuzung übersah er einen auf der Landstraße aus Richtung Wolterdingen kommenden VW Sharan und stieß mit ihm zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils zirka 5000 Euro. Für beide Personenkraftwagen wurde ein Abschlepper benötigt. Die Fahrer blieben unverletzt.

