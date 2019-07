Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Trotz Sturz über Motorhaube: Radfahrerin zum Glück nur leichter verletzt

Burladingen (ots)

Am Mittwochabend ist in Killer eine 48-jährige Radfahrerin gestürzt, nachdem ihr ein PKW die Vorfahrt nahm.

Die 48-Jährige fuhr gegen 19.35 Uhr auf dem Radweg neben der Bundesstraße in Richtung Jungingen. Plötzlich kam von links ein Ford Focus aus einem Grundstück, desses Fahrerin das E-Bike nicht sah. Die Radfahrerin machte eine Vollbremsung, konnte eine Kollision mit dem PKW aber nicht mehr verhindern. In der Folge schleuderte es die Frau über die Motorhaube des Autos. Sie landete danach unsanft auf dem Radweg. Bei dem Sturz verletzte sich die 48-Jährige zum Glück nicht schwerer. Ein Rettungsteam des DRK kümmerte sich um sie. An Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 1700 Euro.

