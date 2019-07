Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bitz) Schwarzer Audi A4 zerkratzt

Bitz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat ein unbekannter Täter in der Straße "Im Steinernen Kreuz" einen schwarzen Audi A4 zerkratzt. Am Donnerstagmorgen stellte der Fahrer des Wagens fest, dass jemand mit einem spitzen Gegenstand eine zirka zwei Meter lange Rille in die Lackierung geritzt hatte. Der Pkw stand nahe der Einmündung Ebinger Straße am Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Der Audifahrer hat beim Polizeirevier Albstadt Anzeige erstattet. Dort werden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 07432 955 0 entgegengenommen.

