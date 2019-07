Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) 13-jähriger Junge stürzt mit Fahrrad

Burladingen (ots)

In der Panoramastraße ist am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, ein 13-jähriger Junge alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad gestürzt. Bei dem Sturz verletzte er sich. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik nach Tübingen.

