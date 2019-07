Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Radfahrerin stürzt in Obertal

Baiersbronn (ots)

Am Mittwochmorgen ist eine 22-jährige Radfahrerin in der Ruhesteinstraße gestürzt. Sie musste ins Krankenhaus.

Gegen 7.25 Uhr rückte die junge Frau auf der Fahrt kurz vor der Einmündung vom Knöpflesweg ihren Rucksack zurecht. Dabei verlor sie das Gleichgewicht, kam mit dem Vorderrad ihres Mountainbikes an den Bordstein und stürzte. Die 22-Jährige verletzte sich am Kopf. Sie wurde von Notarzt und Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt und anschließend ins Krankenhaus gefahren. Hilfsbereite Anwohner nahmen das Fahrrad zur sicheren Verwahrung mit nach Hause.

