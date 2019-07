Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hattingen) Hydrant bremst unsanft: 18-Jährige nach Streifer im Begegnungsverkehr verletzt

Hattingen (ots)

Wegen eines zu weit links fahrenden Autos ist eine junge Frau am Mittwochmorgen zwischen Hattingen und dem Witthoh von der Kreisstraße abgekommen und gegen einen Hydranten geprallt.

Der 18-Jährigen kam auf ihrer Fahrt in Richtung Hattingen ein Audi TT auf ihrer Seite entgegen. Als die beiden PKW aneinander vorbei fuhren, streiften sich die Außenspiegel. In der Folge kam die Frau mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Hydranten. Dabei verletzte sie sich. Ein Rettungsdienst musste jedoch nicht verständigt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell