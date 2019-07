Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Betrunkener Rollerfahrer streift Transporter

Baiersbronn (ots)

Mit über 2,4 Promille war am Mittwochnachmittag ein Rollerfahrer in der Falkenstraße unterwegs.

Der 51-Jährige fuhr mit seinem Motorroller gegen 14.35 Uhr auf der Falkenstraße in Richtung Oberdorfstraße. Am Ende der Falkenstraße bog er nach rechts in Richtung Ortsmitte ab. Dabei stieß er gegen einen VW Transporter, der auf der Oberdorfstraße ortsauswärts fuhr. Der Rollerfahrer hatte getrunken. Ein Atemalkoholtest ergab umgerechnet etwas mehr als 2,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

