Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Weilstetten) Lochenpass: 17-Jähriger stürzt mit Leichtmotorrad

BL-Weilstetten (ots)

In der letzten Linkskehre des Lochenpasses vor Weilstetten ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer gestürzt. Mit leichten Verletzungen kam er ins Krankenhaus.

Gegen 20.20 Uhr fuhr der 17-Jährige mit seiner Enduro von Thieringen über den Lochenpass. In der letzten Linkskehre vor Weilstetten unterlief ihm ein Fahrfehler. Der Jugendliche verlor die Kontrolle über sein Leichtmotorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verletzte er sich am Bein. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

