Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Tannheim) Geparktes Auto gestreift

VS-Tannheim (ots)

Ein 76-jähriger Lenker eines Mitsubishi hat am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, auf der Wolterdinger Straße ein Auto gestreift. Der Senior touchierte beim Vorbeifahren den am rechten Straßenrand geparkten Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

