Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Unfall auf dem Ziegelplatz: Zeugensuche nach Fahrerflucht

A.-Ebingen (ots)

Auf dem Ziegelplatz ist am Mittwochnachmittag ein Fiat bei einem Ausweichmanöver gegen ein Verkehrsschild gefahren. Der eigentliche Unfallverursacher, dem die Fiatfahrerin ausweichen musste, fuhr weiter.

Gegen 15.10 Uhr fuhr ein schwarzer BMW entgegen der erlaubten Zufahrtsrichtung auf den Parkplatz "Ziegelplatz". Eine ihm regelgerecht entgegenkommende Autofahrerin lenkte ihren Fiat nach links, um dem BMW auszuweichen. Dabei prallte die 35-Jährige gegen ein Verkehrsschild. Der BMW fuhr ohne anzuhalten in Richtung Sonnenstraße weiter. An dem Fiat und dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 2000 Euro.

Der Unfall wurde beim Polizeirevier Albstadt gemeldet. Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise zum Fahrer des schwarzen BMW geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07432 955 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell