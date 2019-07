Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Abbiegeunfall: Gegenverkehr übersehen

Freudenstadt (ots)

Am Mittwoch sind an der Einmündung der K4742 in die K4741 zwischen Freudenstadt und Wittlensweiler zwei PKW zusammengestoßen.

Kurz nach 17 Uhr bog ein in Richtung Wittlensweiler fahrender VW Golf nach links auf die K4742 (Richtung B294) ab. Dabei übersah der 58-jährige Fahrer einen entgegenkommenden Toyota. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die 22-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers und der 66 Jahre alte Toyotafahrer verletzten sich dabei leicht. Der Rettungsdienst war vor Ort und brachte beide Verletzte ins Krankenhaus. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst war im Einsatz.

