Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Stockenhausen) Linksabbiegerin übersieht Motorrad - Biker schwerverletzt

BL-Stockenhausen (ots)

An der Einmündung der Stangenäckerstraße in die Zillhauser Straße (L442) ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Abbiegeunfall schwer gestürzt.

Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Autofahrerin auf der Zillhauser Straße in Richtung Zillhausen. An der Einmündung der Stangenäckerstraße wollte sie nach links abbiegen. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs hielt die 18-Jährige zunächst an. Als der Wagen vorbei war, bog sie in die Stangenäckerstraße ab. Dabei überasah sie ein aus Richtung Zillhausen heranfahrendes Motorrad. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der 45-Jährige nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Am Peugeot der 18-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. Die Honda wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

