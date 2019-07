Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Auto beschädigt und abgehauen

Rottweil (ots)

Ohne sich um den Schaden von rund 1.800 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer -der auf dem Gehweg unterwes war- das Weite gesucht, nachdem er am Dienstag, zwischen 7.25 Uhr und 14.20 Uhr, in der Ruhe-Christi-straße gegen einen VW gestoßen war. Der VW war am rechten Straßenrand geparkt und wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell