Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Zeugensuche nach Unfallflucht: roter SUV streift 1er BMW bei der Kreissparkasse

Gosheim (ots)

Im Bereich der Einmündung der Zinkenstraße in die Hauptstraße hat am Dienstagmorgen ein kleiner SUV einen BMW gestreift.

Gegen 9.40 Uhr hielt der 23-jährige Fahrer des BMW an der Einmündung der Zinkenstraße an, weil er dem Verkehr auf der Hauptstraße die Vorfahrt zu gewähren hatte. Während dessen fuhr ein roter SUV vom Parkplatz der Kreisparkasse weg und geradeaus in Richtung Zinkenstraße weiter. Im Vorbeifahren prallte der rote PKW gegen den stehenden BMW. Der SUV-Fahrer setzte daraufhin kurz zurück und entfernte sich in Richtung Heubergstraße. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Der Polizeiposten Wehingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem roten Klein-SUV und seinem Fahrer geben kann wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07426 91366 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell