Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seitingen-Oberflacht) Verbindungsstraße nach Hausen o.V.: VW Golf landet nach Ausweichmanöver im Acker - Zeugensuche wegen Unfallflucht

Seitingen-Oberflacht (ots)

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Seitingen und Hausen o.V. ist am Dienstagmittag ein VW Golf bei einem Ausweichmanöver beschädigt worden. Der eigentliche Unfallverursacher verschwand.

Gegen 13.30 Uhr fuhr die 27-Jährige mit ihrem VW Golf auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Hausen. Kurz nach den Kurven am Anfang der Strecke kam ihr ein schwarzer Kombi entgegen. Da der Gegenverkehr keine Anstalten machte, auf der schmalen Fahrbahn etwas weiter rechts zu fahren, musste die Frau weit nach rechts ausweichen. Sie fuhr dabei in den angrenzenden Acker. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die 27-Jährige ließ ihren Wagen sofort in einem Autohaus auf eventuelle Schäden überprüfen. Tatsächlich konnten Unfallbeschädigungen festgestellt werden, deren Reparatur um die 1700 Euro kosten wird. Daraufhin erstattete die Betroffene Anzeige beim Polizeirevier Spaichingen. Die Unfallermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Bitte melden sie sich unter der Rufnummer 07424 9318 0.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell