Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Heiße Unkrautvernichtung: Thuja brennen

Dornstetten (ots)

Beim Abflammen von Unkraut sind am Dienstagabend im Eichendorffweg mehrere Thuja in Brand geraten. Noch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr gelang es dem Brandverursacher, das Feuer zu löschen. Drei der Bäume wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für umliegende Wohnhäuser bestand nicht. Bei der Unkrautbekämpfung mit Gasbrenner in der Nähe von Bäumen, Sträuchern oder anderen brennbaren Materialien ist immer erhöhte Vorsicht geboten. Bei anhaltender Trockenheit ist diese Art der Unkrautbekämpfung noch gefährlicher. Unlängst geriet bei solchen Arbeiten sogar ein Garagentor in Brand. Über die mögliche Brandgefahr bei der Anwendung dieser Methode sollte sich jeder "Unkrautbekämpfer" bewusst sein.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell