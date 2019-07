Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Glatten-Böffingen) Einbrecher hebelt an Haustür

Glatten-Böffingen (ots)

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Einbrecher versucht, die Eingangstür eines Wohnhauses im Eschäckerweg aufzuhebeln. Der Täter setzte sein Werkzeug zweimal an, gab dann aber auf. Die Tür blieb zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Dornstetten unter der Rufnummer 07443 964266 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell