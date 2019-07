Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Betrunkener Motorradfahrer landet in Brennnesseln

Horb a.N. (ots)

Ein betrunkener Motorradfahrer ist am Montagnachmittag im Gewerbegebiet Hohenberg in einen Haufen Brennnesseln gefallen.

Zeugen sahen den 49-Jährigen gegen 14.50 Uhr in der Straße Kirschbäumle, wo er mit unsicherem Fahrstil Richtung Wendeplatte fuhr. Dort wollte er umdrehen, fiel aber vom Motorrad und landete in einem neben der Straße liegenden Brennnesselhaufen. Mit über zwei Promille Alkohol im Blut - so das Ergebnis des Alkoholtests - war das nicht verwunderlich. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten ins Krankenhaus. Dort wurden ihm Blut und Führerschein abgenommen. Sachschaden entstand nicht.

