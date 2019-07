Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrt genommen: Vater und Sohn stürzen mit dem Fahrrad

VS-Schwenningen (ots)

An der Einmündung vom Bitzweg in die Dauchinger Straße hat ein Autofahrer am Sonntag einem Fahrrad die Vorfahrt genommen. Vater und dreijähriger Sohn, die beide auf dem Fahrrad saßen, stürzten.

Der 39-jährige Familienvater fuhr zusammen mit seinem Sohn gegen 17.45 Uhr auf der Dauchinger Straße stadteinwärts. An der Einmündung vom Bitzweg nahm ihm ein von rechts kommender VW Golf die Vorfahrt. Fahrrad und Auto stießen zusammen. Der Dreijährige und sein Vater stürzten. Beide mussten zur Behandlung ihrer leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden ist gering.

