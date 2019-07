Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Einbruch in Getränkemarkt

Bad Dürrheim (ots)

Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Carl-Friedrich-Benz-Straße haben die unbekannten Täter am Wochenende Spirituosen und Zigaretten gestohlen.

Zwischen Samstag und Montag stiegen die Einbrecher über das Dach in die Toilette des Getränkemarktes. Von dort aus konnten die Täter den Verkaufraum betreten, wo sie ihre Beute fanden. Wie hoch der Diebstahlsschaden ist, muss noch festgestellt werden. Ein Tatverdacht besteht bisher nicht.

