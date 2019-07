Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Rottweil (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen am Friedrichsplatz ist ein 57-jähriger Autofahrer verletzt worden.

Kurz nach 10 Uhr fuhren ein VW Golf und ein VW Passat hintereinander in Richtung Nägelesgrabenstraße. Vor dem Zebrastreifen an der Einmündung der Hauptstraße hielten die Fahrer der beiden Volkswagen an. Nachdem ein Fußgänger die Straße überquert hatte, fuhr der 57-Jährige mti seinem VW Golf wieder an. Gleich darauf bremste er wieder, weil ein weiterer Fußgänger kam. Der Passatfahrer schaffte es nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. Der 53-Jährige fuhr dem VW Golf hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden. Trotzdem hatte sich der 57-Jährige eine leichte Verletzung zugezogen, die im Krankenhaus behandelt werden mussste.

