Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Auffahrunfall - Junge Autofahrerin verletzt

Freudenstadt (ots)

An der Einmündung der L409 in die B294 sind am Sonntagmittag beim Abbiegen zwei PKW aufeinander gefahren.

Eine 22-Jährige Autofahrerin wollte von der Landstraße in die Bundesstraße abbiegen. Sie hielt kurz vor der Einmündung an. Beim Wiederanfahren sah sie von links auf der B294 ein Auto kommen. Deswegen bremste die junge Renaultfahrerin nochmals ab. Der Fahrer des ihr nachfolgenden Autos, einem Audi, war überrascht und fuhr dem Renault ins Heck. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst musste nicht gerufen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro.

