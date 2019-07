Polizeipräsidium Tuttlingen

Tuningen

Autobahn 81) Autorennen auf der Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Tuningen / Autobahn 81 (ots)

Nach Angaben eines Verkehrsteilnehmers sind am Sonntag, gegen 15.55 Uhr, auf der Autobahn A 81, zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Tuningen, Fahrtrichtung Stuttgart, zwei baugleiche schwarze Porsche 911 Autorennen gefahren. Die beiden Porsche-Fahrer überholten zunächst ein vorausfahrendes Fahrzeug, fuhren dann nebeneinander und und bremsten so den nachfolgenden Verkehr aus. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden musste ein Autofahrer auf den Standstreifen ausweichen. Gleichzeitig vergrößerte sich der Abstand zu dem vorausfahrenden Verkehr. Als die Distanz für ein Wettrennen groß genug war, beschleunigten die zwei "Rennfahrer" ihre Fahrzeuge voll und rasten in Richtung Stuttgart davon. Dieses gefährliche Fahrmanöver soll von mehreren Autofahrern beobachtet worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern (Tel. 0741 34879-0) in Verbindung zu setzen.

