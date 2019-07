Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Autos zerkratzt und Spiegel abgetreten

Albstadt-Ebingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist eine Personengruppe randalierend durch die Richard-Wagner-Straße gezogen. Die achtköpfige Gruppe zerkratzte gegen 02 Uhr ein Auto und trat an sechs Weiteren den Seitenspiegel ab. Der so entstandene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Tätergruppe werden unter Tel. 07432 9550 entgegengenommen.

